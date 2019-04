Ds. W. Geuze, predikant van de hervormde gemeente te ‘s-Gravendeel, heeft het beroep aangenomen dat de hervormde gemeente te Enter op hem had uitgebracht.

Sinds februari 2010 is ds. Geuze hervormd predikant te ‘s-Gravendeel.

Eerder diende hij in 2003 de hervormde gemeente te Woubrugge.

De hervormde gemeente te Enter was sinds het emeritaat van ds. W. C. P. Bevelander (1957-2017), in december 2016, vacant.