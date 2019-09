Ds. W. Geuze doet intrede in hervormd Enter

Ds. W. Geuze is zondag bevestigd als predikant van de hervormde gemeente in Enter. Hij kwam uit ’s-Gravendeel.

Zijn vader, ds. M. D. Geuze uit Nunspeet, preekte over Handelingen 8:5, 8, 35 en 39. Het thema van de preek was: ”Mijn werk gaat door, ook in Enter”.

Consulent ds. G. A. Schreuders uit Wierden verbond ds. W. Geuze aan de hervormde gemeente in Enter. De tekst van de intrededienst was Psalm 107:7.

Ds. Geuze werd toegesproken door ds. F. den Oudsten uit Enter namens de werkgemeenschap van predikanten in de regio. Ouderling J. M. A. Diepeveen sprak namens de kerken in Enter. Tweede voorzitter H. van de Riet voerde het woord namens de kerkenraad en de hervormde gemeente in Enter.