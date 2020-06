Ds. W. G. Gerritsen (PKN) 50 jaar predikant

Ds. W. G. Gerritsen, hervormd emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), was zondag vijftig jaar predikant.

Willem Gijsbert Gerritsen werd geboren op 9 september 1937 in Valburg. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1970 hervormd predikant in Nes-Wierum. Daarna diende hij de hervormde gemeenten van De Lier (1975) en van Alblasserdam (1980).

Ds. Gerritsen ging in 2001 met emeritaat.

De predikant is meer dan tien jaar preses geweest van het college van visitatoren in Zuid-Holland. Na zijn emeritaat heeft hij bijstand verleend in de gemeenten Brakel, Ridderkerk-Bolnes, Nieuwerkerk aan den IJssel, Schoonhoven en Nieuwpoort.