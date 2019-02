Ds. W. Dijkstra, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is woensdag overleden.

Willem Dijkstra werd geboren op 19 augustus 1925 in Workum. Hij studeerde theologie aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam en werd in 1952 hervormd predikant in Appelscha. Daarna stond hij in Donkerbroek (1958), Bilthoven (1964-1968), Angeren (1984) en Driel (1989). Ds. Dijkstra ging in 1990 met emeritaat.