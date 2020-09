Ds. W. De Bruin (CGK) bevestigd als krijgsmachtpredikant

Ds. W. de Bruin is zondag bevestigd als krijgsmachtpredikant. Hij nam afscheid als gemeentepredikant van de christelijke gereformeerde kerk (cgk) in Zutphen.

Ds. De Bruin stond stil bij de woorden uit Johannes 13:34: „Ik geef jullie een nieuw gebod: Heb elkaar lief.”

Waarnemend hoofdkrijgsmachtpredikant ds. I. J. Smedema bevestigde ds. De Bruin als krijgsmachtpredikant aan de Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging bij Defensie. Ds. De Bruin gaat op de luchtmachtbasis in Leeuwarden werken.

Ds. De Bruin werd toegesproken door E. E. van Meerendonk namens het deputaatschap geestelijke verzorging voor de militairen, door ouderling D. Verbree namens de plaatselijke gereformeerde kerk vrijgemaakt en door ouderling K. van Helden namens kerkenraad en gemeente.

Ds. De Bruin diende de gemeente in Zutphen vier jaar. Eerder was hij zes jaar predikant in Purmerend.