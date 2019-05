Ds. W. D. Omta, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is donderdag overleden.

Willem Dirk Omta werd geboren op 12 januari 1937 in Appingedam. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1967 gereformeerd predikant in Daarle. Daarna stond hij in Zwartebroek (1971), Boskoop (1976), Aalten (1982) en Bunschoten-Spakenburg (1986). Ds. Omta ging in 2000 met emeritaat.