Ds. W. Chr. Hovius in Apeldoorn begraven

Ds. W. Chr. Hovius, in leven emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is zaterdag in Apeldoorn ter aarde besteld.

De rouwdienst vond plaats in besloten kring vanuit de Eben-Haëzerkerk te Apeldoorn, het kerkgebouw van de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard ter plaatse.

De dienst werd geleid door ds. P. J. den Admirant, emeritus predikant uit Apeldoorn en voormalig wijkpredikant van fam. Hovius. Het thema van de dienst was ”Lof aan God, Die Woord houdt”, vanuit Psalm 56 vers 5 „In God zal ik Zijn woord prijzen; ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen” en vers 11 „In God zal ik het woord prijzen; in den Heere zal ik het woord prijzen”. Teksten uit de dienst van het 25-jarig ambtsjubileum van ds. Hovius en de tekst op de rouwkaart. De oudste zoon van ds. Hovius sprak een in memoriam.

De begrafenisplechtigheid op de begraafplaats aan de Soerenseweg werd geleid door dr. J. Hoek, vriend van de overledene. Een zoon sprak een dankwoord.

Ds. Hovius overleed maandag 19 oktober op 86-jarige leeftijd