Ds. W. Chr. Hovius (1934-2020), verbinder op basis van de Schrift

Ds. W. Chr. Hovius is maandag op 86-jarige leeftijd overleden. De hervormde emeritus predikant was een bruggenbouwer die verbinding zocht op basis van het Woord van God.

Door de jaren heen bekleedde ds. Hovius talloze bestuursfuncties in de kerk, het onderwijs en de politiek. Zo was hij onder meer bestuurslid van de Gereformeerde Zendingsbond, de Spaanse Evangelische Zending en De Driestar in Gouda. Ook was de predikant onder meer tweede voorzitter van de Stichting Reformatorische Publicatie, de uitgever van het Reformatorisch Dagblad, en bestuurslid van de Theologische School van de Gereformeerde Bond.

Ds. Hovius was korte tijd partijvoorzitter van de SGP. Hij trad in 1993 terug omdat hij het niet eens was met het besluit van de huishoudelijke vergadering van het SGP om vrouwen uit te sluiten van het partijlidmaatschap. De hervormde predikant was bang dat een deel van de achterban van de SGP zou vervreemden.

„Bezig zijn met de Schrift en pastoraat bedrijven” deed ds. Hovius naar eigen zeggen het liefst. Hij publiceerde een groot aantal boeken, waaronder ”De hand van God in het Oude Testament”, ”Het leven van Lot”, ”Een gouden kleinood” en vele artikelen en meditaties in De Waarheidsvriend en andere bladen. In 2003 werd de predikant benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Katwijk aan Zee

Willem Christiaan Hovius werd geboren in Hilversum op 26 februari 1934. Na zijn studie theologie in Utrecht diende hij de hervormde gemeenten van Nieuw-Lekkerland (1961), Katwijk aan Zee (1966), Ede (1970), opnieuw Katwijk aan Zee (1975) en Apeldoorn (1979). Van 1985 tot zijn emeritaat in 1996 diende hij voor de derde keer de hervormde gemeente van Katwijk aan Zee. Ds. Hovius woonde daarna in Apeldoorn, waar hij bijstand in het pastoraat verleende. Ook was hij mentor van een Evangelisatie in Zutphen.

Ds. Hovius overleed maandag. De rouwdienst wordt zaterdag gehouden in het gebouw van de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard Eben-Haëzerkerk in Apeldoorn. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats aan de Soerenseweg te Apeldoorn.