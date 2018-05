Ds. W. B. Douwes, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is vrijdag overleden.

Willem Bernhard Douwes werd geboren op 28 mei 1941 in Den Bosch. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1974 hervormd predikant in Nieuwenhoorn. Daarna stond hij in Hellevoetsluis (1991). Van 1997 tot zijn emeritaat was hij predikant in Denderleeuw, voor de Verenigde Protestantse Kerk in België.