Ds. W. A. Zondag doet intrede in gg Dordrecht

Ds. W. A. Zondag heeft woensdag intrede gedaan in de gereformeerde gemeente te Dordrecht.

De bevestigingsdienst werd woensdagmiddag geleid door de consulent van Dordrecht, ds. A. T. Huijser. De predikant uit Sliedrecht preekte over 1 Timotheüs 4:16: „Hebt acht op uzelven en op de leer, volhard in deze; want dat doende zult gij én uzelven behouden, én die u horen.” Het thema van de preek was ”Paulus’ raad aan een gezonden dienaar”. Dit werd uitgewerkt in twee aandachtspunten: deze raad „spreekt van tweeërlei plicht” en „belooft tweeërlei zegen.”

In de avonddienst deed ds. Zondag intrede vanuit Ezechiël 34:11: „Want zo zegt de Heere Heere: Zie, Ik, ja, Ik zal naar Mijn schapen vragen en zal ze opzoeken.” Het thema van de preek was ”De belofte van de goede Herder”. Hij is „de enige Herder, de zoekende Herder en de zorgende Herder.”

Aansluitend volgden toespraken door wethouder H. van der Linden namens de gemeente Dordrecht, door ds. H. J. Agteresch namens de classis Dordrecht en de particuliere synode Zuid-West, door ds. A. van der Zwan namens de plaatselijke kerken en door ouderling A. D. M. Lambregts namens de kerkenraad en gemeente. De nieuwe predikant van Dordrecht werd Psalm 119:9 toegezongen.

Ds. Zondag is de tiende predikant van de gemeente te Dordrecht. Tot zijn toelating aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten in 2011 was hij hoogleraar arbeidsrecht in Groningen. Hij kwam naar Dordrecht vanuit zijn eerste gemeente te Woerden, waar hij in 2015 intrede deed.

