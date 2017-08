Ds. Wüllschleger staat veertig jaar in het ambt

Ds. L. Wüllschleger, predikant van de hervormde gemeente in Wijk bij Duurstede, staat donderdag veertig jaar in het ambt.

Louis Wüllschleger werd geboren op 13 april 1952 in Utrecht. Hij studeerde theologie in zijn geboorteplaats en werd in 1977 predikant van de hervormde gemeente Tholen. Daarna stond hij in Den Haag (1982) en in Middelburg (wijkgemeente De Ontmoeting, 1992). In 2001 werd hij secretaris en regionaal adviseur voor het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Zeeland. In 2010 werd hij directeur van de IZB. Daar nam hij in 2015 afscheid. Vervolgens was hij interim-directeur van pastoraal diaconaal centrum de Herberg in Oosterbeek.

Sinds april is ds. Wüllschleger verbonden aan de hervormde gemeente in Wijk bij Duurstede.

Lees ook:

Ds. Wüllschleger: „Ik moet de mensen en de missie van de IZB loslaten” (rd.nl, 23-12-2014)