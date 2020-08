Ds. Wüllschleger neemt afscheid van hervormd Wijk bij Duurstede

Ds. L. Wüllschleger heeft zondag afscheid genomen van de hervormde gemeente te Wijk bij Duurstede.

Net als bij zijn intrededienst 43 jaar geleden in Tholen (op 24 augustus 1977) opende de afscheidsdienst met Psalm 84. Na een leven lang predikant te zijn geweest gaf ds. Wüllschleger aan dat het begin van het zesde couplet van deze psalm hem altijd dierbaar is gebleven. De predikant bediende het Woord over de gelijkenis van de zaaier: „Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien.”

Hij werd toegesproken door wethouder Hans Marchal van de gemeente Wijk bij Duurstede, ds. J. Offringa van de zustergemeente van de PKN, en de voorzitter van de kerkenraad, G. Taute.

Ds. Wüllschleger stopte vier jaar geleden als directeur van de Inwendige Zendingsbond (IZB).