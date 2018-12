Ds. Visscher: Niet filosoferen over tijdstip wederkomst

De Bijbel spreekt over de antichrist en het duizendjarig rijk, maar wat betekent dat? Die vraag leefde onder de bezoekers van een Zin-In 21+ avond, zaterdag in Amersfoort. Ds. W. Visscher hield er een lezing over ”De voleinding van Gods Koninkrijk”.

De predikant van de gereformeerde gemeente te Amersfoort sprak voor zo’n 300 jongeren op de laatste Zin-In 21+ avond die de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten had georganiseerd in het kader van het jaarthema ”Uw Koninkrijk kome”. Hij sprak over ”De voleinding van Gods Koninkrijk”.

„Wat is de hoop van een christen”, vroeg ds. Visscher. „Een lang leven? Een mooie kerk met bekeerde mensen? Nee, de Kerk van God verwacht een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Haar uiteindelijke bestemming is niet de hemel; de hemel komt naar de aarde. Zo tekent de Bijbel de toekomst van Gods kinderen.”

Het Koninkrijk Gods loopt volgens de predikant als een lijn van de schepping tot aan de wederkomst van Jezus Christus, als het in volle werkelijkheid zal aanbreken. „Wie leeft daarbij? Zijn wij als Calvijn, die de overdenking van het toekomende leven als een wezenskenmerk van een echte christen zag?”

Tijdstip

Over het tijdstip van de wederkomst wilde ds. Visscher „niet filosoferen.” Hij wees er wel op dat de Bijbel tekenen noemt zoals crises, gebeurtenissen met betrekking tot Israël en de komst van de antichrist als een verschrikkelijke persoon.

Dat laatste onderwerp leidde tot vragen bij de aanwezigen. Ds. Visscher: „Op grond van de Bijbel moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de antichrist als persoon en antichristelijke machten.” Nero, Mohammed en de paus, maar ook Hitler, Stalin en Mao zijn soms als de antichrist geïdentificeerd. Ds. Visscher schaart hen eerder onder antichristelijke machten.

Ook over het duizendjarig rijk werden vragen gesteld. Zo leren sommigen dat Jezus Christus Persoonlijk een rijk zal stichten. Die visie berust volgens ds. Visscher op een letterlijke interpretatie van een profetie die zinnebeeldig moet worden opgevat.

De Amersfoortse predikant gelooft wel dat er in het toekomende leven een herkenning zal zijn van geliefden. Hij gaf echter aan niet gedetailleerd op dit thema te willen ingaan. „Het is belangrijker dat je gelooft dat Gods Koninkrijk eens ten volle werkelijkheid wordt en dat je daar eens deel van zult uitmaken”, stelde hij. „Het geloof in Jezus Christus is beslissend. De opgestane Christus maakt als Rechter in het laatste oordeel uit wie de gelovigen zijn.”

Christenreis

In dat verband verwees ds. Visscher naar het slot van Bunyans ”Christenreis”: „Toen kwam in mijn hart een groot verlangen om daar te zijn waar geen inwoner zal zeggen: „Ik ben ziek”, en waar God alles in allen zal zijn.” De predikant stelde dat de hoop van Gods Kerk niet zal worden beschaamd, omdat die gefundeerd is in de opgestane Christus. „Zalig de doden die in de Heere sterven. Alle heiligen zullen eenmaal gezamenlijk het lied van Mozes en het Lam zingen. Dat is de heerlijke toekomst van de Kerk.”