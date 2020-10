Ds. Vermeij (GG) met emeritaat

Ds. A. Vermeij, predikant van de gereformeerde gemeente (gg) te Oosterend, op Texel, gaat met vervroegd emeritaat, in verband met zijn gezondheid.

De classis Amsterdam van de Gereformeerde Gemeenten heeft zijn verzoek hiertoe op 26 september unaniem ingewilligd, schrijft de kerkenraad van Oosterend in het vrijdag verschenen nummer van het Kerkblad der Gereformeerde Gemeenten in de classis Amsterdam. Het –eervol– emeritaat gaat in op 1 januari 2021.

„Het was voor velen verrassend dat dominee in 2017 nog naar Oosterend geleid werd door zijn Zender”, aldus de kerkenraad. „De weg naar het emeritaat, waar toen ook wel aan was gedacht, werd nog niet geopend van Gods zijde. En als de HEERE sluit, wie zal dan opendoen (en daar zegen op verwachten)? Nu is dat anders, en zal de komende tijd worden gebruikt om een en ander verder in te vullen.”

Ds. Vermeij stond eerder in Nieuw-Beijerland (2007), Elspeet (2001), Zwijndrecht (1994) en Emmen (1987, als evangelist).

