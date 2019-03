Ds. Vastenhoud neemt afscheid van Bethlehemkerk Den Haag

Ds. A. Vastenhoud heeft zondagmorgen afscheid genomen als missionair predikant van de Bethlehemkerk in Den Haag. Hij diende de gemeente ruim acht jaar. Zondag wordt ds. Vastenhoud bevestigd als predikant van de hervormde gemeente in Dinteloord.

Ds. Vastenhoud sprak over Openbaring 1. „Jezus openbaart zich aan Johannes als de verhoogde Koning. Onze focus moet op deze verheerlijkte Zoon van God zijn. Hij is Zelf het Licht te midden van de zeven kandelaren. En hij blijft ook te midden van deze gemeenten alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Daarom is Jezus onze focus waard en mogen wij ons aan Hem toevertrouwen.”

Ds. Vastenhoud en zijn vrouw werden toegesproken door T. L. Hettema namens de protestante gemeente ’s-Gravenhage en door H. Boerman namens de IZB (vereniging voor zending in Nederland). J. P. C. Boer sprak hem toe namens de wijkgemeente.