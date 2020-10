Ds. Van Zetten neemt afscheid van hervormd Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert

Ds. A. van Zetten heeft zondag afscheid genomen van de hervormde gemeenten Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert. In de ochtenddienst nam de predikant afscheid in de kerk van Kerkwijk, waar hij werd toegesproken door ouderling J. J. van Kuilenburg. In de middagdienst nam hij afscheid in de kerk van Bruchem. In beide diensten stond de verkondiging vanuit 1 Thessalonicenzen 5:23 centraal, met als thema ”Shalom!”.

Ds. Van Zetten werd in de middagdienst toegesproken door locoburgemeester A. C. Bragt, namens de burgerlijke gemeente Zaltbommel; en door ds. A. N. van der Wind, als collega en namens de werkgemeenschap. Ouderling A. Baron sprak de scheidende predikant toe namens kerkenraden en gemeenten.

Ds. van Zetten diende de gemeente sinds 2015. Hij nam het beroep aan naar de hervormde gemeente te Bennekom (wijk west).