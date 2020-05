Ds. H. A. M. H. van Vliet, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 2 mei overleden.

Hermanus Antonius Hubertus Martinus van Vliet werd geboren op 3 november 1940 in Oss. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1984 hervormd predikant in Farmsum-Oosterhoek-Meedhuizen. Daarna stond hij in Eelde (1996). Ds. Van Vliet ging in 2005 met emeritaat.