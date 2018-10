Ds. Van Rooijen: Het is liefde als er wordt gewaarschuwd tegen brede weg

Een prediking waarin mensen voedsel krijgen dat hen alleen maar verwent, is niet goed, aldus ds. R. P. van Rooijen zaterdag in Lunteren. „Het is liefde als er gewaarschuwd wordt tegen de brede weg die naar het verderf leidt.”

Ds. Van Rooijen, predikant van de hersteld hervormde gemeente te Oosterwolde, sprak op de toogdag van de Hersteld Hervormde Mannenbond. Het was voor het eerst dat de jaarlijkse bijeenkomst, die deze keer zo’n 200 belangstellenden trok, in de nieuwe Bethelkerk in Lunteren werd gehouden.

Thema van de dag was ”Leven van de hoop”. Ds. Van Rooijen werkte dit uit in zijn lezing ”Leven van de hoop in de prediking”.

De predikant gaf aan zich zorgen te maken om een minder duidelijke prediking van de twee wegen: de brede weg naar de hel en de smalle weg naar de hemel. Hij noemde het misleidend om het in de prediking niet over het gevaar van de brede weg te hebben en de hoorders alleen maar te verwennen met voedsel dat niet gezond is.

Boos

Uit zijn eigen leven vertelde ds. Van Rooijen dat hij „liberaal” is opgevoed en dat hij eerst boos werd toen hem tijdens een kerkdienst werd verkondigd dat hij zich op de verkeerde weg bevond. Later ging hij inzien dat de desbetreffende predikant gelijk had. „Het gaat er niet om dát we voeding krijgen, maar of we de goede voeding krijgen. De mensen hebben ook voedsel nodig dat niet goed smaakt, maar toch beter is dan voedsel dat wel lekker is. De twee wegen moeten verkondigd worden door de predikanten, juist als ze liefde hebben tot de Heere en Zijn dienst en tot de mensen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Het is liefde als er gewaarschuwd wordt tegen de brede weg die naar het verderf leidt. Als God werkt door Zijn Geest, merk je dat je een vijand bent die tegen God heeft overtreden.”

Ds. Van Rooijen waarschuwde ook tegen een bepaald soort preekbespreking. „Je kunt wel spreken naar aanleiding van een preek, maar je moet de preek niet gaan analyseren, want dan blijft er niets van over. Prediking is verkondiging.”

Met een beroep op de reformator Johannes Calvijn zei de hersteld hervormde predikant dat de christelijke hoop vooral een hoop is op de vereniging met Christus na de dood. „Calvijn zegt dat die christen goede vorderingen maakt in de leerschool van Christus die de dag van zijn dood en van de laatste opstanding met blijdschap verwacht.”

Webshop

Ds. N. den Ouden sprak over ”Leven van de hoop in het persoonlijke leven”. Naast de hoop die Gods kinderen hebben voor zichzelf en hun gezin, hebben ze volgens de predikant van de hersteld hervormde gemeente te Leerbroek ook hoop voor de kerk. „In donkere tijden zijn er altijd hopende christenen geweest. In Genemuiden woonde vroeger Margje Groothuis, die haar hele leven geworsteld heeft aan Gods troon voor Zijn kerk toen daar het geestelijke leven terugliep. En de Heere gaf verandering.”

Ds. Den Ouden vergeleek de christelijke hoop bij het kopen bij een webshop. „Op het moment dat er betaald is, is het product je bezit, maar heb je het nog niet in handen. Gods kerk heeft alles in Christus, maar ze heeft het nog niet in eigendom.”

Afgrond

De toogdag werd geopend door ds. J. C. den Toom, voorzitter van de mannenbond. De predikant uit Hollandscheveld mediteerde hierbij over Efeze 6:10-18, waarbij hij de vraag opwierp hoe christenen staande kunnen blijven in een tijd die doordrenkt is van de geest van de afgrond. Ds. Den Toom drong erop aan om op de verenigingsavonden het Woord van God te onderzoeken.