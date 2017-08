Ds. A. H. E. van Leersum-Hoekert, emeritus justitiepredikant, is op 28 augustus overleden.

Aaltje Hendrika Elisabeth Hoekert werd geboren op 10 december 1944 in Hulshorst. Ze studeerde theologie in Kampen en werd in 1989 gereformeerd justitiepredikant, verbonden aan Een-Norg-Veenhuizen. Daarna was ze justitiepredikant in Lelystad, verbonden aan de gemeente van Emmeloord.

Ds. Van Leersum-Hoekert ging in 2008 met emeritaat.