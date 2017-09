Op 28 augustus is ds. A. H. E. van Leersum-Hoekert overleden.

Aaltje Hendrika Elisabeth Hoekert werd geboren op 10 december 1944 in Hulshorst. Ze studeerde theologie in Kampen en werd in 1989 gereformeerd justitiepredikant, verbonden aan Een-Norg-Veenhuizen. Daarna was ze justitiepredikant in Lelystad, verbonden aan de gemeente van Emmeloord. Zij ging in 2008 met emeritaat.