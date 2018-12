Ds. Van Eckeveld (GG) met emeritaat

Ds. J. J. van Eckeveld, predikant van de Gereformeerde Gemeenten, gaat met ingang van april 2019 met emeritaat.

De predikant heeft dit besluit om gezondheidsredenen genomen, verklaart hij desgevraagd. Ds. Van Eckeveld (70) lijdt al meer dan twintig jaar aan multiple sclerose.

Kand. Van Eckeveld nam in 1976 het beroep aan naar Zeist. Dat is zijn enige gemeente gebleven. In september 2016 werd hij voor de zevende achtereenvolgende keer gekozen tot preses van de generale synode.

