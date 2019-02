Ds. Van Duijn treedt terug uit hoofdbestuur Gereformeerde Bond

Ds. C. van Duijn, die zondag afscheid nam als predikant te Delft, treedt terug uit het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond (GB) binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Dat meldde De Waarheidsvriend, het orgaan van de GB, donderdag.

Ds. Van Duijn was sinds 2007 lid van het hoofdbestuur. Het afgelopen najaar werd hij door zendingsorganisatie GZB benoemd tot toeruster voor de „kleine en kwetsbare kerk in Noord-Afrika.” Bedoeling is dat hij en zijn vrouw Mery op zondag 2 juli worden uitgezonden.