Ds. W. J. J. van der Waal, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 8 oktober overleden.

Willem Jacobus Johannes van der Waal werd geboren op 4 juli 1931 in Soest. Hij werd in 1960 hervormd legerpredikant. Daarna stond hij in Oldenkeppel (1961), Nijmegen (1968) en Haren (1979). Ds. Van der Waal ging in 1993 met emeritaat.