Ds. Van der Heiden (GG) in Alblasserdam ter aarde besteld

Ds. B. van der Heiden, emeritus predikant binnen de Gereformeerde Gemeenten (GG), is donderdag op begraafplaats Oude Torenhof in Alblasserdam ter aarde besteld. Hij overleed op 1 mei op 74-jarige leeftijd.

Voor aanvang van de rouwdienst werd ds. Van der Heiden uitgedragen door kerkenraadsleden van de gereformeerde gemeente te Alblasserdam, onder het zingen van Psalm 43:4.

De rouwdienst werd geleid door ds. A. B. van der Heiden, de broer van de overledene. Nadat hij een levensschets van zijn broer had gegeven, mediteerde hij over Filippenzen 1:21: „want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin.” Gods volk krijgt als gewin bij het sterven dat het geloof overgaat in aanschouwen, aldus ds. Van der Heiden.

Aan het begin van de rouwdienst gaf zoon Hendrik Jan van der Heiden een levensschets van zijn vader als predikant en vader. Ook sprak hij een dankwoord uit. Daarna voerde ds. A. Schreuder namens de gemeenten, predikanten en het curatorium het woord.

Op de begraafplaats sprak ds. C. Sonnevelt vanuit Lukas 2:25-32: „En ziet, er was een mens te Jeruzalem.” Een mens (Simeon): in Adam een zondaar, maar in Christus het voorwerp van het welbehagen Gods, aldus ds. Sonnevelt. Hij sloot de begrafenisplechtigheid af met gebed, waarna rond de geopende groeve gezongen werd Psalm 72:11: „Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.”

