Ds. J. H. van der Giessen, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 11 maart overleden.

Jan Hendrik van der Giessen werd op 24 januari 1929 in Sliedrecht geboren. Hij werkte aanvankelijk in het bedrijfsleven en ging op latere leeftijd theologie studeren in Utrecht. In 1981 werd hij hervormd predikant in Nieuweroord-Noordscheschut. Daarna stond hij in Wijnjeterp-Duurswoude (1991). Ds. Van der Giessen ging in 1994 met emeritaat.