Ds. Van den Herik neemt beroep aan naar hervormd Dordrecht

Ds. A. J. van den Herik heeft het beroep aangenomen naar de hervormde gemeente te Dordrecht (wijk 2).

Ds. Van den Herik is sinds 2010 predikant van de hervormde gemeente te Moerkapelle. Daarvoor diende hij sinds 2006 de hervormde gemeente Hoevelaken, wijk Stoutenburg en Achterveld. Hij diende ook de hervormde gemeente Oene (2000-2006) en Moordrecht (1995-2000).

Daarnaast is de predikant externe lesgever aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven in de vakgroep Oude Testament. De predikant promoveerde in 2016 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op een proefschrift over Ezechiël 40-48.