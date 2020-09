Ds. Van den Herik doet intrede in hervormd Dordrecht

Ds. A. J. van den Herik heeft zondagmiddag intrede gedaan in de hervormde gemeente in Dordrecht. De uit Moerkapelle overgekomen predikant gaat in Dordrecht de hervormde gemeente wijk 2 dienen. Zijn intredepreek in de historische Augustijnenkerk ging over Jesaja 51:15, „waar God laat zien Wie Hij is en wat Hij doet.”

Ds. Van den Herik werd toegesproken door ds. P. J. Wansink, die sprak namens onder andere de algemene kerkenraad en door ouderling W. van Utrecht.

Ds. Van den Herik was in de morgendienst bevestigd door ds. M. Maas, predikant van de hervormde gemeente wijk 7. Ds. Maas preekte uit 2 Timotheüs 4:2a: „Predik het Woord.”

De hervormde gemeente wijk 2 is ruim 15 maanden vacant geweest.