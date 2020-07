Ds. Van den Akker vijftig jaar predikant

Ds. M. B. van den Akker, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), stond zondag vijftig jaar in het ambt.

Max Boudewijn van den Akker werd op 11 februari 1944 in Monster geboren. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1970 hervormd predikant in Stellendam. Daarna stond hij in Rijssen (1975), Boven-Hardinxveld (1980), Wageningen (1985), Veen (1990) en Nieuwerkerk aan den IJssel (1995).

Ds. Van den Akker ging in 2007 met emeritaat. Hij was voorzitter van de Bond van hervormde zondagsscholen op gereformeerde grondslag.