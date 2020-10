Ds. H. A. van de Pol, hervormd emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk, is vrijdag in Wierden begraven.

Tijdens de dienst voorafgaand aan de begrafenis sprak ouderling-kerkelijk werker J. P. Bredenhoff over Hebreeën 13:8: „Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.”

Ds. Van de Pol werd begraven op de algemene begraafplaats te Wierden.