Ds. D. M. van de Linde, predikant te Hattem, staat deze maandag veertig jaar in het ambt.

Dirk Marinus van de Linde werd op 29 januari 1952 in Rotterdam geboren. In 1979 werd hij hervormd predikant in Oudewater. Daarna stond hij in Hattem (1985), Groningen (1990), Gorinchem (1995) en Rotterdam (Hillegondakerk, 1999). Sinds 2017 is hij in deeltijd verbonden aan de protestantse gemeente i.w. te Hattem (Stadsnoordwestwijk).