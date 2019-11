Ds. M. van Dam, hervormd predikant te Baarn, is vrijdag gekozen als nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van de IZB, vereniging voor zending in Nederland.

Ds. Van Dam (36) volgt ds. M. C. Batenburg uit Gouda op, die vorige week is benoemd tot preses (voorzitter) van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De Baarnse predikant maakt sinds 2014 deel uit van het IZB-bestuur, dat eerder dit jaar werd omgevormd tot raad van toezicht.