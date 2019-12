Ds. Van Dam neemt afscheid van hervormd Baarn

Ds. M. van Dam heeft zondagmorgen afscheid genomen van de hervormde gemeente Baarn, wijkgemeente Calvijnkerk.

Ds. Van Dam preekte over het laatste hoofdstuk van de Romeinenbrief: „Breng de groeten over” en „Hem nu, Die in staat is u vast te doen staan.” Bij zijn intrede, op 28 juni 2015, had hij gepreekt over het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief.

Na de preek werden ds. Van Dam en zijn vrouw Paulina toegesproken door ds. W. Klouwen namens de hervormde gemeente Baarn, wijkgemeente Pauluskerk (en de algemene kerkenraad), door classispredikant ds. W. T. V. Verhoeven namens de classis Utrecht, en door ouderling Rien van Brummelen, voorzitter van de kerkenraad. Aansluitend sprak ds. Van Dam een dankwoord.

De predikant wordt op 5 januari bevestigd in de hervormde gemeente IJsselmuiden-Grafhorst.