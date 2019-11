Ds. P. J. van Dam, emeritus predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), staat deze vrijdag veertig jaar in het ambt.

Pieter Jacobus van Dam werd op 9 juli 1953 in Baarn geboren. Hij studeerde theologie in Apeldoorn en werd in 1979 predikant in Woerden. Daarna stond hij in Emmeloord (1990), Purmerend, Amsterdam-Noord (1999) en Zaandam (justitiepredikant en geestelijk verzorger Mariënhave in Warmond, 2007).

Ds. Van Dam ging in 2018 met emeritaat.