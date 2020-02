Ds. Van Boven op GBS-inloopdag: Christenleven wordt getekend door strijd

De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) hield woensdag een inloopdag in haar kantoor in Leerdam. „Het is nodig om zowel de wet als het evangelie te kennen”, stelde ds. B. J. van Boven tijdens een lezing over ”De Christenreis” van John Bunyan.

Tijdens de inloopdag van de GBS waren er lezingen en vertellingen voor kinderen. Daarnaast was er een rondleiding door het gebouw, een bezichtiging van de bibliotheek en de expositie ”De Statenbijbel, vroeger en nu” en samenzang. De inloopdag trok ruim 400 bezoekers.

Ds. Van Boven, predikant van de gereformeerde gemeente te De Valk-Wekerom, hield ’s ochtends een lezing over ”De Christenreis”. Daarin ging hij in op een aantal zaken die Christen in het huis van Uitlegger tegenkomt. „Allereerst ziet Christen een uitlegger van het Woord van God. Hij is diep en steil afhankelijk van de Heere zelf.” In zijn hand heeft de knecht van God het Woord van God, legt de predikant uit. Op zijn lippen heeft hij de waarheid: „De wereld achter zich en boven zijn hoofd heeft hij een gouden kroon.”

In het tweede vertrek, een stoffige kamer, is het „tot stikkens toe benauwd.” Het stof duidt op de zonde, vertelde de predikant. „Het stof komt op aan alle kanten”, als de wet als een bezem gaat werken in het leven. „Het water dat dan gesprengd wordt is een beeld van het Evangelie. Het is nodig om zowel de wet als het evangelie te kennen.”

In de volgende kamer vindt Christen twee kinderen: Hartstocht en Geduld. Hartstocht wil alle rijkdom gelijk hebben maar houdt alleen vodden over. Geduld is lijdzaam en wacht tot het moment komt dat hij hemelse schatten krijgt. „Vergadert u schatten in de hemel.”

Vuur

In een andere kamer ziet Christen een vuur dat niet uit te blussen valt door water, legde de predikant uit. Het vuur staat symbool voor de Heilige Geest, terwijl de duivel door water het vuur probeert te blussen.

In een volgend beeld leert Christen dat „het leven der genade begint met strijd, door strijd gaat en dat het eindigt met strijd. Met veel verdrukkingen gaat men in het Koninkrijk der hemelen.” Vervolgens ziet Christen een man in een ijzeren kooi zitten die er niet meer uitkomt. „Christen leert dat hij moet oppassen voor nabijkomend werk. Zijn onze gronden gegrond?”

Ten slotte ziet Christen een man die beeft en gedroomd heeft van het laatste oordeel. Velen werden door de engelen meegenomen, maar de engelen lieten hem staan. Ds. Van Boven: „Deze man was niet bereid, hij was kaf. Christen is op reis naar de hemelstad en wordt opgeroepen de lessen niet te vergeten.”