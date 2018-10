Ds. Van Boven bij najaarsconferentie JBGG: Strijd om stad Mensenziel blijft

„De strijd om Mensenziel houdt nooit op.” Dat stelde ds. B. J. van Boven zaterdag tijdens de najaarsconferentie 21+ van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) in Wenum-Wiesel.

De predikant uit De Valk-Wekerom sprak over het thema “Strijd om je ziel”, mede naar aanleiding van het boek ”De heilige oorlog” van John Bunyan. De conferentie –de tweede in een serie van drie– telde ruim zestig deelnemers. Vrijdagavond sprak A. C. H. van Vuuren. Met een link naar Thomas Bostons’ boek ”De Viervoudige staat”, sprak hij over de „viervoudige stad”, getekend in de oorspronkelijke, de gevallen, de herstelde en de eeuwige stad. Ds. Van Boven haakte hierop in door te spreken over de viervoudige stad en de strijd om Mensenziel, getekend in de verkoren, de bedroefde, de verblijde en de strijdende stad.

Beelden

Bunyan spreekt in zijn boeken in beelden, zo legde ds. Van Boven uit. In zijn boek ”De Christenreis naar de eeuwigheid” tekent hij de weg van een christen op weg naar de hemel; in de daaropvolgende ”Christinnereis” „komen we de dominee tegen als herder; in ”De Heilige Oorlog” verbeeld hij op de meest diepzinnige wijze de grote innerlijke strijd van Gods kind.”

In De Heilige Oorlog tekent Bunyan tekent het beeld van de belegerde stad, de stad Mensenziel. Ds. Van Boven: „De stad is in opstand gekomen tegen haar Maker, koning El-Shaddai. Maar deze Koning heeft een verbond van eeuwigheid. Hij stuurt Zijn Zoon, Vorst Immanuel om de stad in te nemen. Na een belegering wordt de stad veroverd. Maar daarmee is de oorlog nog niet voorbij. Nog altijd leven er in de stad opstandelingen. Ook als Immanuel koning geworden is van de stad, wordt er nog altijd gestreden.”

In de verkoren stad gaat het volgens ds. Van Boven om een geheim verbond. „God heeft de stad van eeuwigheid verkoren. De belegerde stad Mensenziel moest gered worden”, zei hij. Maar Mensenziel hield de poorten van de stad dicht. Zo is Gods verbond en Zijn raad altijd tegengestaan. Maar God was de duivel voor. „De openbaring van dat verbond in Genesis 3:15 is de parel in een zwarte bladzij.”

God zocht de vrede, maar de stad zocht die niet. „Gods pijlen op de stad ketsten af”, aldus ds. Van Boven. Dan hijst Immanuel de witte vlag. De oorpoort wordt ingenomen en de aanhang van de tegenstander wordt gedood. Immanuel maakt bekend dat de stad Mensenziel gered wordt. „Dan gaat de droefheid in de stad over in blijdschap. Mensenziel beleeft dat er in de droefheid naar God al blijdschap ligt”, aldus de predikant.

In het leven van een wedergeboren christen blijft strijd, aldus ds. Van Boven. „Die begon al toen Immanuel in de stad Mensenziel intrek nam. De tegenstanders laten de stad niet snel los. Er moet veel strijd tegen hen geleverd worden. Ze laten hun rechten gelden. Maar Immanuel gaat stad Mensenziel door droefheid en blijdschap heen oefenen in de strijd”, aldus ds. Van Boven.

Beproeving

„Hoe kan Gods kind beleven dat Immanuel in de stad komt, zich terugtrekt en weer terugkomt?”, zo vroeg een van de conferentiedeelnemers aan ds. Van Boven. „Hij zal de stad nooit loslaten, maar wel een moment verlaten om de stad te beproeven of vanwege bepaalde zonden”, antwoordde de predikant.