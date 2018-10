Ds. Van Belzen neemt afscheid van hervormd Serooskerke

Ds. J. van Belzen heeft zondagmorgen afscheid genomen van de hervormde gemeente Serooskerke (Schouwen-Duiveland).

De predikant bepaalde zijn gehoor bij Openbaring 5:6: „En ik zag, en zie, in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen en zeven ogen; dewelke zijn de zeven Geesten Gods, Die uitgezonden zijn in alle landen.”

Het thema van de preek was: ”Hij staat”. Na de preek werd ds. Van Belzen toegesproken door W. Roos, voorzitter van de kerkenraad van de hervormde gemeente Serooskerke.

Ds. Van Belzen heeft de gemeente van Serooskerke (Schouwen-Duiveland) tweeënhalf jaar gediend.