Ds. U. W. van Slooten, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 4 december overleden. Hij is maandag begraven.

Ulbo Wigerius van Slooten werd op 11 juli 1948 in Amersfoort geboren. Hij studeerde theologie in Utrecht en was van 1976-1979 missionair werker in Ridderkerk. Daarna diende hij de hervormde gemeenten van Hagestein (1979), Renswoude (1983), Bergschenhoek (1990), Heerde (1995), IJmuiden-West (2002) en Den Ham (2006).