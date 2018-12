Ds. U. W. van Slooten (PKN) overleden

Ds. U. W. van Slooten, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 4 december overleden.

Ulbo Wigerius van Slooten werd op 11 juli 1948 in Amersfoort geboren. Hij studeerde theologie in Utrecht en was van 1976-1979 missionair werker in Ridderkerk. Daarna diende hij de hervormde gemeenten van Hagestein (1979), Renswoude (1983), Bergschenhoek (1990), Heerde (1995), IJmuiden-West (2002) en Den Ham (2006).

In 2013 ging ds. Van Slooten met emeritaat en verleende vervolgens pastorale bijstand in de hervormde gemeente van Ermelo (wijkgemeente Kerkelijk Centrum).

De begrafenis heeft maandag plaatsgehad in Ermelo.