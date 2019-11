Ds. P. L. Tolhoek, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is maandag overleden.

Pieter Leunis Tolhoek werd op 11 april 1941 in Wemeldinge geboren. Hij volgde de opleiding tot catecheet en hulpprediker en werd in 1977 hervormd hulppredikant in Everdingen. In 1978 werd hij, via de overgangsregeling voor catecheten en hulppredikers, hervormd predikant in Everdingen. Daarna stond hij in Jaarsveld (1982) en in Giessen (1992). Ds. Tolhoek ging in 2006 met emeritaat.