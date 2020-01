Ds. Tim Vreugdenhil houdt eerste missionaire trendrede

De golf veranderingen die Nederland overspoelt, biedt de kerk ook kansen, meent ds. Tim Vreugdenhil. „Surfen op de golven vereist lef en discipline.”

De predikant van de Amsterdamse Citykerk sprak zaterdag in de Kerk aan het Lint in vinexwijk Leidsche Rijn bij Utrecht de eerste missionaire trendrede uit. Dit initiatief is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, Nederlands Gereformeerde Kerken en de Protestantse Kerk in Nederland.

De werkconferentie ”Kerk zijn op de rand”, die tweehonderd bezoekers trok, was georganiseerd voor allerlei soorten werkers in de kerk. Ze was bedoeld om inspiratie, tips, praktijkvoorbeelden en ervaringen rond missionair werk te delen. Er werd in het bijzonder ingegaan op vragen die te maken hebben met de kerk die verdreven is naar de rand van de samenleving.

In de missionaire trendrede benoemde ds. Vreugdenhil de grote veranderingen in de samenleving. Daaraan koppelde hij de kansen voor de kerk. Hij sprak over „surfen op de golven van de veranderingen.”

Zingeving

Een van die veranderingen waarbij de kerk volgens hem zeker present moet zijn, is het zoeken naar zingeving dat steeds nadrukkelijker wordt in de samenleving. De Amsterdamse stadspredikant vertelde dat er onlangs een bijeenkomst was in de Stopera in Amsterdam, waarbij drie psychiaters het hadden over de zin van het leven. Er waren 2000 aanwezigen die daarvoor 39 euro per persoon neerlegden.

De kerk heeft ook kansen bij het praten over een vernieuwde ethiek, aldus ds. Vreugdenhil. Onlangs had hij met de politie in Amsterdam een gesprek over recreatief drugsgebruik. De onderliggende vraag was waarom mensen dat doen. „De kerk kan afwachten, maar ook inspelen op deze trend en actief de verbinding in de samenleving zoeken.”

Een andere trend is, aldus ds. Vreugdenhil, dat mensen op zoek zijn naar nieuwe vormen van collectiviteit en dat ze ergens bij willen horen. „De samenleving schreeuwt om iets meer. Kerken moeten leren hoe ze barmhartige Samaritanen moeten worden. Zalig die kerken die aan de Samaritaanse prediking evenveel aandacht besteden als aan de andere dingen.”

Individualiteit

Toch blijft het zoeken naar individualiteit ook een trend, aldus de trendredenaar. De kerk moet klaarstaan, niet door de mensen te vertellen hoe het moet, maar „door te luisteren naar wat mensen nodig hebben. Mensen hebben interesse in de kerk, maar op hun eigen manier.”

De kerk moet ook klaarstaan voor mensen die het „leuk, druk en veel” van deze samenleving even niet meer kunnen bijhouden. Voor hen is gastvrijheid en luisteren belangrijk evenals het weten dat het even een tandje minder mag. „Laat hun de woorden van Jezus horen: „Het is volbracht.””

Vacatureprobleem

Kerkbegeleiders Remmelt Meijer (Crux) en Peter Wierenga (Bureau Kerkwerk) gingen in een workshop verder in op de veranderingen in de kerk. Meijer constateerde een „vacatureprobleem” in de kerk. „Mensen hebben niet het gevoel dat ze in de kerkenraad een zinvolle bijdrage kunnen leveren.” Wierenga: „Veel mensen willen niet in de kerkenraad omdat ze niet willen bijdragen aan een gesprek dat ze niet willen voeren.”

Meijer noemde een voorbeeld van een kerkenraad die vond dat het in de kerk allemaal goed georganiseerd was, terwijl hij zich niet inhoudelijk bemoeide met de gang van zaken en er geen geloofs- en toerustingsgesprekken werden gehouden.

Meijer vindt dat de Nederlandse kerken te veel lijken op de weilanden van de Nederlandse boeren die omringd zijn door een hek. Hem staat het ideaal voor ogen van de Australische boer die een put slaat. Zolang de put niet vervuild is, komen de koeien dan vanzelf. „We moeten niet denken vanuit de kaders maar vanuit de kern. De identiteit moet helder zijn. Jezus moet centraal staan en alles wat daar direct aan verbonden is.”