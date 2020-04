Ds. Terpstra neemt afscheid van gereformeerde kerk Urk

Ds. E. J. Terpstra heeft zondagmiddag afscheid genomen van de gereformeerde kerk te Urk. Dat gebeurde in een klein gezelschap, bestaande uit een klein aantal ambtsdragers en enkele familieleden.

Tijdens de dienst, die via livestream te volgen was, preekte ds. Terpstra over Psalm 126:5 en 6. Het thema van de preek was ”De weg van zaaien naar oogsten”, met als aandachtspunten: Bevrijding in het verleden, Zaaien in het heden, Oogsten in de toekomst.

Ds. Terpstra werd vanwege het coronavirus alleen toegesproken door R. Kramer, preses van de kerkenraad. Voorafgaande aan de dienst was een aantal videoboodschappen van gemeenteleden vertoond, met daarin ook een aantal goede wensen aan het adres van ds. Terpstra en zijn gezin. De dienst werd afgesloten met het zingen van Gezang 62: ”’k Wil U, o God, mijn dank betalen”.

Ds. Terpstra hoopt op zondag 19 april bevestigd te worden en intrede te doen in de hervormde gemeente te Bunschoten. Na Drogeham en Urk wordt dit zijn derde gemeente.