Ds. Terpstra bevestigd in hervormd Bunschoten-Spakenburg

Ds. E. J. Terpstra is zondag bevestigd in de hervormde gemeente te Bunschoten-Spakenburg.

Zijn bevestiger was ds. E. J. de Groot uit Katwijk aan den Rijn, een voormalig collega uit Urk, waar ds. Terpstra vandaan kwam. De bevestigingstekst was genomen uit 1 Korinthe 3:7.

De officiële intrededienst vindt plaats op een later tijdstip dit jaar, aldus scriba H. Gerrits maandagmorgen desgevraagd. „Ds. Terpstra wilde direct aan de slag, maar intrede doen samen met de gehele gemeente.” Ds. Terpstra heeft zondag na de bevestiging alleen een kort dankwoord uitgesproken.

Ds. Terpstra was sinds 2010 verbonden aan de gereformeerde kerk te Urk, onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. De hervormde gemeente in Bunschoten was sinds het vertrek van ds. J. Bogerd, in januari 2019, vacant.