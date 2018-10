Ds. Te Winkel (PKN) overleden

Ds. J. D. te Winkel, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, is dinsdag overleden.

Jan Derk te Winkel werd geboren op 7 februari 1932 in Borculo. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1957 gereformeerd predikant in Medemblik. Daarna stond hij in Vorden (1960) en in Sassenheim (1965). In 1974 werd hij stafmedewerker evangelisatie van het dienstencentrum van de Gereformeerde Kerken in Leusden. Ds. Te Winkel ging in 1993 met emeritaat. Hij promoveerde in 1977.