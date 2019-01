Ds. T. Zuidema (PKN) overleden

Redactie kerk

APELDOORN. Ds. T. Zuidema, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 27 december overleden.

Tsjalling Zuidema werd op 12 juni 1937 in Surakarta, Indonesië, geboren. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1963 gereformeerd hulppredikant in Badhoevedorp. Daarna was hij gereformeerd predikant in Lollum en Waaxens (1965). In 1968 werd hij staffunctionaris geestelijke vorming van ”Groot Schuylenburg”, een verzorgingscentrum in Apeldoorn voor verstandelijk gehandicapten. Ds. Zuidema ging in 1995 met emeritaat.