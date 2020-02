Ds. T. Palma, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is dinsdag overleden.

Theunis Palma werd geboren op 15 januari 1948 in De Bilt. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1996 gereformeerd predikant in Hijken. Daarna stond hij in Raamsdonk (2002) en in Hattem (2006). Ds. Palma ging in 2014 met emeritaat.