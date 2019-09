Ds. T. Korteweg (PKN) overleden

Ds. T. Korteweg, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is woensdag overleden.

Theodoor Korteweg werd geboren op 22 januari 1949 in Schiedam. Hij studeerde theologie in Leiden en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1980 werd hij gereformeerd predikant in Tzum. Daarna stond hij in Sint Jansklooster (1985) en Wieringerwerf (1990). Ds. Korteweg ging in 2004 met emeritaat.

De predikant publiceerde onder meer in de tijdschriften ”Gereformeerd Weekblad”, ”In de Waagschaal” en ”Kerk en Theologie”. Hij was (mede)auteur van een aantal boeken.