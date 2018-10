Ds. T. J. Kamerbeek (HHK) overleden

Ds. T. J. Kamerbeek, emeritus predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), is zaterdag op 87-jarige leeftijd overleden.

Teunis Jacob Kamerbeek werd geboren op 7 juli 1931 in Barwoutswaarder (Utrecht). Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1960 predikant van de hervormde gemeente te Poederoijen-Loevestein. Daarna volgden de gemeenten te Rouveen (1965), Waarder (1970), Hoevelaken (1975) en Vinkeveen (1986).

Ds. Kamerbeek ging in 1996 met emeritaat.

