Ds. T. J. Kamerbeek (HHK) in Nijkerk ter aarde besteld

Ds. T. J. Kamerbeek, emeritus predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk, is vrijdag begraven op de algemene begraafplaats in Nijkerk. Hij overleed zaterdag 6 oktober op 87-jarige leeftijd.

Voorafgaand aan de begrafenis had in de Maranathakerk van de hersteld hervormde gemeente in Nijkerk een rouwdienst plaats, waarin ds. J. L. Schreuders uit Urk voorging.

Hij sprak naar aanleiding van 1 Timotheüs 1 vers 15: „Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.”

Op de begraafplaats sprak ds. N. A. Donselaar, predikant van de hersteld hervormde gemeente in Nijkerk, vanuit Psalm 89 vers 1 tot 19.

Dochter Jeanette van den Berg-Kamerbeek sprak een dankwoord. De plechtigheid op de begraafplaats werd besloten met het zingen van Psalm 84 vers 6.

