Ds. T. C. Verhoef, predikant van de hervormde gemeente De Fontein in Nijkerk, staat woensdag vijfentwintig jaar in het ambt.

Tijmen Cornelis Verhoef werd geboren op 20 juli 1960 in Amsterdam. Hij studeerde theologie in Amsterdam en Utrecht en werd in 1994 hervormd predikant voor de missionaire organisatie IZB (evangelisatorische projecten). Daarna stond hij in Giessen-Oudekerk (1999). Sinds 2010 is hij predikant in Nijkerk (De Fontein).