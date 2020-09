Ds. W. J. A. P. Stolk, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 24 september overleden.

Willem Jan Adrianus Pieter Stolk werd op 7 februari 1951 in Delft geboren. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1981 gereformeerd predikant in Molenaarsgraaf-Brandwijk. Daarna stond hij in Aalsmeer (1985).

Ds. Stolk ging in 2002 met emeritaat.